





На фоне дефицита видеокарт из-за майнинга компания Nvidia решила вернуть в продажу старые модели, такие как GeForce GTX 1050 Ti и RTX 2060. И если с возвратом первой на прилавки никаких проблем нет, то вот со второй есть — «обновленные» версии могут оказаться ощутимо хуже оригинала.Так, одной из компаний, которая снова стала производить старые видеокарты, является слабо известная у нас южнокорейская Emtek. Ее модель RTX 2060 Storm X Dual D6 6GB стала хуже как минимум по двум параметрам: во-первых, уменьшилось число фаз питания, раньше их было 6+2, теперь 4+2. Это как минимум вызовет их повышенный нагрев, а также, возможно, ухудшит разгонный потенциал.Во-вторых, компания решила упростить и систему охлаждения: если раньше это был мощный радиатор с медным основанием и четырьмя тепловыми трубками, то теперь радиатор стал проще, а теплотрубок осталось лишь две. Разумеется, это негативно скажется на температуре видеокарты, особенно если учесть, что частоты и теплопакет не изменились.Не исключено, что другие производители также последуют по пути Emtek. Поэтому если вы встретите в продаже старую видеокарту по интересной цене — будьте осторожны, это может оказаться «обновленный» вариант, который будет работать хуже оригинальной версии.