Apple


Сотрудники компании Apple стали увольняться из-за политики Тима Кука относительно удаленной работы. Об этом рассказали в The Verge.

Согласно источнику, проблемы начались тогда, когда Apple решила вернуть своих сотрудников на работу в офисы. Компания разослала работникам обращение Тима Кука, в котором он просит их начинать работать в офисах с 1 сентября 2021 года. К слову, это всё еще не полноценный переход от работы на дому — на рабочее место «эппловцам» нужно приходить три дня в неделю. Эта так называемая «гибридная модель» вызвала шквал недовольства у сотрудников компании — в июне они даже написали коллективное письмо генеральному директору Apple Тиму Куку, в котором попросили пересмотреть свои планы.

Опрос работников Apple показал, что около 36,7% опрошенных допускают, что им придется уволиться из-за возвращения офисной работы. Немало людей уже ушли из Apple по собственному желанию, так как не увидели со стороны руководства движений к пересмотру графика.

Новая «гибридная модель», среди прочего, подразумевает возможность остаться на удаленной работе — однако такая просьба должна быть обоснована состоянием здоровья. Это условие вызвало дополнительные недовольства — работники смущены необходимостью предоставлять в Apple свою подноготную по части лечения и инода даже врачебной тайны.

Стоит сказать, что «эппловцам» есть, на кого равняться — те же Facebook и Twitter уже объявили о том, что их сотрудники будут работать исключительно удаленно и далее. Некоторые из команды Apple даже хвастались, что им присылали письма с приглашением на работу из других технологических компаний.

Ранее мы рассказали о другом «проколе» Apple — компании пришлось изменить дизайн в macOS Monterey на более консервативный. Также стало известно, что Facebook запустил в России своего конкурента «Авито» и «Юлы». 



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Источник:

The Verge The Verge

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