От автономности iPhone 16 будут в восторге буквально все



Компания Apple переходит на батареи с металлическим корпусом, что позволит ей увеличить их плотность. Об этом пишет MacRumors.



Впервые слухи о новом корпусе аккумуляторов для iPhone появились в конце 2023 года. Позже стало известно, что Apple применит



Компания Apple переходит на батареи с металлическим корпусом, что позволит ей увеличить их плотность. Об этом пишет MacRumors.Впервые слухи о новом корпусе аккумуляторов для iPhone появились в конце 2023 года. Позже стало известно, что Apple применит новый способ крепления батареи внутри смартфона, а теперь Минг-Чи Куо сообщает новые подробности.



Оказывается, стальной корпус аккумулятора для iPhone позволит Apple увеличить плотность ячеек на 10%, при этом не нарушив правил безопасности ЕС. Металлический корпус более прочен и устойчив к повреждениям и износу, поэтому инженеры могут позволить себе сделать батарею более емкой.



В сочетании с новым, по традиции, более энергосберегающим, чипом автономность iPhone 16 вырастет более чем на 10%. Это очень круто, если учесть, что даже линейка iPhone 14 и 15 держит заряд очень достойно. Возможно, будущие модели приблизятся по этому параметру к «лопатофонам» на Android.