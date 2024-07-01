От автономности iPhone 16 будут в восторге буквально все

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple переходит на батареи с металлическим корпусом, что позволит ей увеличить их плотность. Об этом пишет MacRumors.

Впервые слухи о новом корпусе аккумуляторов для iPhone появились в конце 2023 года. Позже стало известно, что Apple применит новый способ крепления батареи внутри смартфона, а теперь Минг-Чи Куо сообщает новые подробности.

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Оказывается, стальной корпус аккумулятора для iPhone позволит Apple увеличить плотность ячеек на 10%, при этом не нарушив правил безопасности ЕС. Металлический корпус более прочен и устойчив к повреждениям и износу, поэтому инженеры могут позволить себе сделать батарею более емкой.

В сочетании с новым, по традиции, более энергосберегающим, чипом автономность iPhone 16 вырастет более чем на 10%. Это очень круто, если учесть, что даже линейка iPhone 14 и 15 держит заряд очень достойно. Возможно, будущие модели приблизятся по этому параметру к «лопатофонам» на Android. 

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Источник:
MacRumors
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