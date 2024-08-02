От карт «Мир» отказались в ещё одной соседней стране

Александр




По данным ТАСС, в Азербайджане начались проблемы с обслуживанием банковских карт российской платёжной системы «Мир». Операции с ними отказались проводить работающие в стране процессинговые центры AzeriKart и MilliKart.

Центробанк Азербайджана заявил, что отказ от работы с картами «Мир» является собственной инициативой процессинговых центров. При этом в стране не вводились какие-либо ограничения.

«Что касается карты „Мир“, Центральный банк Азербайджана никого не поощрял и никому не запрещал. Это исключительно бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры в стране. Но я точно могу сказать, что в эквайринговой сети AzeriKart и MilliKart карты „Мир“ не принимаются», — заявил председатель правления Центробанка Азербайджана Талеха Кязимова.

Карты «Мир» продолжают работать примерно в десяти зарубежных странах. В некоторых случаях возможна оплата рублями, а в других происходит автоматическая конвертация в местную валюту по банковских курсам.

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Комментарии

kardigan
+3692
kardigan
Капец, как большинство ипугалось😀
Сегодня в 09:01
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Anatoly076
+249
Anatoly076 kardigan
Согласен с Вами. При этом хочу дополнить, что тут дело не в испуге, а в принципиальной позиции. По сути те люди которые уехали туда работать или удаленщики — для них это -1 вариант получать и тратить деньги. Для туристов это гемморой с самостоятельной конвертацией валюты. А если с позиции стран, то нафиг им эта история? Просто «МИР» заявлена как альтернатива Маестро/ Мастеркард и Виза, а по факту, локальная история для проведения платежей внутри страны…

Последнее что интересное — так это почему африканские страны например так же активно не принимают наши «аналогов нет» инновации, как например дотационное зерно и удобрения?! 🤔🤔🤔 Тогда и стран было бы больше 10 🤣🤣🤣
Сегодня в 09:48
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