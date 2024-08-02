От карт «Мир» отказались в ещё одной соседней стране

По данным ТАСС, в Азербайджане начались проблемы с обслуживанием банковских карт российской платёжной системы «Мир». Операции с ними отказались проводить работающие в стране процессинговые центры AzeriKart и MilliKart.
Центробанк Азербайджана заявил, что отказ от работы с картами «Мир» является собственной инициативой процессинговых центров. При этом в стране не вводились какие-либо ограничения.
«Что касается карты „Мир“, Центральный банк Азербайджана никого не поощрял и никому не запрещал. Это исключительно бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры в стране. Но я точно могу сказать, что в эквайринговой сети AzeriKart и MilliKart карты „Мир“ не принимаются», — заявил председатель правления Центробанка Азербайджана Талеха Кязимова.
Карты «Мир» продолжают работать примерно в десяти зарубежных странах. В некоторых случаях возможна оплата рублями, а в других происходит автоматическая конвертация в местную валюту по банковских курсам.
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