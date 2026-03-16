От Кремля до Шереметьево: проверили, как в Москве работает мобильный интернет и где включают «белые списки»

С начала марта СМИ пишут о блокировке мобильного интернета в Москве. Мы в iGuides прошлись от Кремля до Шереметьево и проверили, что с доступом в сеть в центре города и отдалённых районах, у госучреждений и в развлекательных центрах, в аэропорту, на вокзалах и в вагонах метро. Где Telegram еще жив, где только VK и MAX, и на какие приложения из «белого списка» можно рассчитывать.
Содержание• Как проводилось тестирование
• Как работает мобильный интернет в центре Москвы
• Где мобильный интернет работает по «белым спискам»
• Как работает мобильный интернет за пределами центра Москвы
• Как работает мобильный интернет в московском метро
• Как работает интернет на вокзалах и в аэропорту
• Какие приложения из «белых списков» работают
• Вывод
Как проводилось тестированиеЗамеры скорости и доступ к мобильному интернету я проводил 14 и 15 марта с помощью T2 — это мой основной оператор. Понимая, что у каждого провайдера данные могут быть разными, я сверялся с билайном и МТС. Забегая вперёд, разница оказалась незначительной, но некоторые моменты могут быть критичными.
Согласно информации в сети, большинство жалоб на мобильный интернет приходится именно на центр Москвы, поэтому основные тесты проходили там. Кроме того, я заглянул в несколько отдалённых точек столицы в поисках зон с «белыми списками».
В процессе курсирования по городу я проверял мобильный трафик в метро. Также заглянул в места, где без интернета хотелось бы остаться меньше всего: вокзалы и аэропорт «Шереметьево».
В зоне «белых списков» я проверял доступ к ряду наиболее важных приложений и сайтов: мессенджерам, банкам, такси, маркетплейсам, продуктовым магазинам, покупке железнодорожных и авиабилетов.
Как работает мобильный интернет в центре МосквыПоход стартовал с Пятницкой улицы, район метро «Третьяковская». Там мобильный интернет ловил, но с просадками по скорости в местах большого скопления людей. Страницы браузера и соцсетей прогружались долго, но прогружались. В случае с T2 удавалось прочитать сообщения в Telegram, чего билайн и МТС не позволяли.
Стабильное соединение наблюдалось в «Центральном детском мире» и его окрестностях. По словам сотрудников, Telegram не работает уже несколько дней, однако на T2 у меня коннект с мессенджером с трудом пробивался. У билайна и МТС — нет.
От Патриарших прудов до станции метро «Тверская» разрывов не было, мобильный интернет у всех операторов работал в стандартном формате, отправив Telegram в аут.
Вопреки ожиданиям, на пути от Краснопресненской набережной с близлежащим Домом правительства Российской Федерации до станции метро «Баррикадная» проблем со связью не наблюдалось.
Большую часть пути я прошёл пешком, периодически поглядывая в смартфон на значок LTE. Проблем с доступом к мобильному интернету не было, а скорость можно назвать стабильной. Исключением стали несколько отрезков, где сеть работала по «белым спискам».
Где мобильный интернет работает по «белым спискам»Места, где мобильный трафик шёл только по «белым спискам», вполне очевидны: в районе Кремля и на Красной площади.
К ограничениям стоит привыкнуть возле станции метро «Охотный ряд», граничащей со зданием Государственной думы.
Также на время доступ был потерян в окрестностях Тверского бульвара, где расположено информационное агентство ТАСС.
В зону «белых списков» попал район станции метро «Пролетарская». Вероятно, причина ограничений — ежегодный парад военной техники, который следует по Волгоградскому проспекту в дни празднования Великой Победы.
Несмотря на частичную работу интернета, его скорость остаётся стабильной, хоть и разнится в зависимости от выбранного оператора.
Как работает мобильный интернет за пределами центра МосквыВозле станции метро «Кузьминки», в окрестностях Воронцовского парка и городского парка «Сокольники» мобильный интернет ловит без ограничений.
Как работает интернет на вокзалах и в аэропортуКак правило, в подобных местах исправно работает внутренний Wi‑Fi, однако остаться снаружи без возможности заказать такси до дома очень неприятно. Благо во всех проверенных локациях проблем с интернетом не было. Доступ в сеть проверялся в аэропорту Шереметьево, а также на Белорусском, Киевском и Павелецком вокзалах.
Как работает мобильный интернет в московском метроВ особо отдалённые точки я передвигался на метро. Из пяти поездок только две потребовали подключиться к внутреннему Wi‑Fi: от «Пролетарской» до «Третьяковской», а также короткий промежуток от «Октябрьской» до «Киевской».
Какие приложения из «белых списков» работаютПеречень приложений, которые должны работать при любых ограничениях интернета, широк — свыше 70 сервисов и сайтов. Я выбрал 14 наиболее популярных и проверял их, как только попадал в зону «белых списков».
Если билайн и МТС исправно открывали все приложения из моей выборки, то у T2 были проблемы с доступом. Стабильно отказывались открываться приложение Т-Банка, сайты «Аэрофлота» и «Победы». Сейчас это похоже на недосмотр со стороны провайдера. Тем не менее это может принести массу неудобств.
ВыводПо итогам двухдневного мини-путешествия по Москве, даже с учётом массированной атаки БПЛА в ночь с субботы на воскресенье, проблем с мобильным интернетом у меня не возникло. Карты и навигация работали постоянно, их точность порой оставляла желать лучшего, но это далеко не в новинку. Держать связь приходилось в отечественных мессенджерах, поскольку из-за замедления Telegram работает точечно и крайне нестабильно. В остальном всё по-старому: браузер работает, доступ к приложениям есть.
Что касается «белых списков», то, как я говорил ранее, зоны их развёртки вполне предсказуемы: в основном это госучреждения. Вероятно, их география расширится в будущем, но за минувшие выходные ограничений в общественных местах и зонах отдыха мне встретить не пришлось.