«От ограничений до полной блокировки»: как будет работать национальная база IMEI-номеров?

Олег


Власти РФ внесли правки в текущую версию пакета «Антифрод 2.0», а имеющиеся нормативы получили более подробные разъяснения. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, Минцифры исключило из антифрод-поправок пункт о взимании платы за регистрацию устройств по IMEI, при этом создание единой общероссийской IMEI-базы всё еще предусматривается новым законом. Ранее замглавы ведомства пояснял: создание IMEI-базы требуется, чтобы «идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА». Источник «Коммерсанта» из телеком-отрасли комментирует нововведения так: 

«Сейчас обсуждается, что все устройства, уже находящиеся на руках у пользователей, будут признаны легитимными. В дальнейшем система может работать так, что SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, не будет функционировать в другом устройстве». 

Он добавляет, что «в текущей версии [документа] не прописана блокировка серых устройств», однако обсуждаются различные модели последующего ужесточения ответственности— от частичных ограничений до полной блокировки незарегистрированных устройств в сетях связи. 

«Мегафон» считает, что инициатива «позволяет и эффективно бороться с мошенничеством, и снижать продажи серых устройств, а также уравнивает условия ведения бизнеса для всех участников рынка». Некоторые представители сегмента бытовой техники и электроники тоже считают, что «единая база позволит обелить рынок и защитить потребителей от некачественной продукции», но не поясняет, в чем состоит «некачественность» смартфонов, привезенных «серым» способом. 
Источник:
Коммерсантъ
