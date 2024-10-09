От стартапа до одной из крупнейших ИТ-компаний: команда Авито перешагнула отметку в 10 000 сотрудников

«Работа в Авито — это ежедневный вызов, который двигает нас вперед и помогает развиваться. Для нас главное — люди и их идеи, которые делают мир для наших пользователей лучше. Каждый день компания не просто удерживает лидерские позиции на рынке, но и развивает свои сервисы, которыми пользуются десятки миллионов россиян. Авито дает сотрудникам возможность построить свой карьерный трек, в рамках которого мы помогаем членам команды развивать профессиональные навыки и расти как вертикально, так и горизонтально. Работа в Авито — больше, чем просто работа. Мы считаем это своим призванием и гордимся быть частью такой большой команды профессионалов», — добавила Александра Остановская, HR-директор вертикалей Авито.

Команда Авито приняла 10 000-го сотрудника. Юбилейным работником стал менеджер продукта в направлении Авто.Компания с начала года выросла на 20% (+2000 человек). В 2007 году Авито создавался как сайт объявлений с командой из 20 человек. Спустя 16 лет это одна из крупнейших российских ИТ-компаний со штатом в 10 000 сотрудников. Из них более 3300 заняты в разработке и развитии продукта, а более 3000 занимаются поддержкой и решением вопросов клиентов. В Авито — почти 800 hr-специалистов, юристов, финансистов, бухгалтеров и других специалистов Корпоративного центра. Более 800 сотрудников отвечают за модерацию объявлений, почти 800 работают в продажах, около 300 — в маркетинге и PR, также почти 600 человек занимаются стратегией компании и развитием бизнеса. Сейчас в компании работает более 250 стажеров.Количество проектов в Авито растет — растет и команда.— у пользователей появилась возможность покупать товары и авто в кредит;— запущен собственный платежный метод «Кошелек» и ипотечный сервис;— внедрена система оценки качества сервиса продавцов;— стала доступна верификация профиля через Госуслуги.— Авито Молл для покупки товаров в новом или почти новом состоянии;— Авито Премиум с проверенными товарами от люксовых брендов;— Авито Путешествия для посуточного бронирования жилья.— Avito-Plato;— EMCEE;— Trisigma.Активно внедряются проекты с большими языковыми моделями. Например, теперь продавцы могут воспользоваться функцией автозаполнения описания объявлений при помощи Gen AI. Недавно разработчики компании провели масштабную конференцию Avito All Day Long и получили престижную премию в области работы с данными и ИИ Data Fusion.