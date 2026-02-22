От ценника этих некрасивых часов Casio вам захочется выпить корвалол

Фото: Casio
Компания Casio представила лимитированную серию часов Oceanus с ценниками выше среднего. О них написали в Gizmochina.
Фото: Casio
Модель OCWS7000CN1A выполнена почти в тех же цветах, но корпус и браслет здесь матовые, безель — сапфировый, а циферблат — градиентный. Синие акценты призваны имитировать движение воды в океане. Часы также поддерживают Bluetooth, и оснащены солнечной батареей. Эта модель выпущена в количестве 1600 штук.
Фото: Casio
Часы OCWSG1000CN1A с угловатым безелем стоят $4800, а OCWS7000CN1A с круглым безелем — $2200. Наверняка с учетом материалов они стоят этих денег, однако к дизайну у многих потенциальных покупателей возникнут вопросы: часы могут показаться излишне пестрыми из-за большого количества мелких деталей и разного рода переливов. Подобрать одежду под такие часы — задача со звездочкой, девайсы явно не повседневные. Кому-то даже захочется по цене десятка Apple Watch получить что-то более минималистичное на вид.