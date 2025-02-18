Отечественная замена YouTube готовится умереть

Олег

Nuum


Компания МТС пересмотрит финансирование своей платформы Nuum, которая позиционировалась как отечественная замена YouTube. Об этом пишут «Ведомости».

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По словам двух источников, опрошенных изданием, «стратегия развития видеоплатформы Nuum в настоящее время пересматривается, а её структура оптимизируется». Оптимизация происходит по причине «значительного сокращения финансирования» со стороны МТС.

В 2025 году команду сервиса покинули около 250 человек, а это около 70-80% от всего коллектива. В основном уволились сотрудники маркетингового и контентного отделов, в том числе и их руководители. Такие подробности озвучили «Известиям» два бывших сотрудника Nuum и действующий сотрудник МТС, пожелавшие остаться анонимными.

Источник сообщает, что все эти люди были официально уволены «по соглашению сторон». В ближайшее время Nuum может покинуть даже руководитель платформы Наталья Братчикова; однако она сама не захотела комментировать эту информацию. МТС также отказался от комментариев по поводу реструктуризации или возможного закрытия Nuum.

Ранее мы делали обзор VK Video, в ходе которого попытались понять, почему платформа до сих пор не убила YouTube в России.  

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

kardigan
+3906
kardigan
Впервые услышал о том, что такая существует😀😂
2 часа назад в 16:31
#
+529
den3221
Ни разу не слышал!
час назад в 17:54
#
Dmitriy
+1239
Dmitriy
Замены не вышло, по контенту болт, и да, о ней не слышали, народу 1,5 человека, поэтому что либо выкладывать туда бесполезняк.
23 минуты назад
#

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