Отечественный RuStore выходит для еще одной популярной ОС

Олег

ТВ

Фото: Playground

RuStore приходит на Android TV. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Согласно источнику, российский магазин Android-приложений от VK Group скоро станет доступен для «умных» телевизоров. Сервис появится на Android TV и его можно будет установить в виде APK-файла.

На сайте телеканала НТВ указано, что производители и дистрибуторы телевизоров на базе Android могут запросить установочный APK RuStore для предустановки его на свои девайсы, а также присоединиться к инициативе компании по созданию магазина для Android TV. 

RuStore

RuStore

Первые скриншоты будущего сервиса уже появились в сети. В рамках бета-тестирования в магазине будут доступны отдельные версии приложений для смартфонов и телевизоров, а адаптированные сборки пока публиковаться не будут. 

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Источник:
VK Group
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