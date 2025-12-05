Отец iPod Тони Фаделл может стать следующим генеральным директором Apple

Инсайдер и журналист Уэйн Ма поделился информацией о возможном преемнике Тима Кука на посту следующего генерального директора Apple. Речь идёт о возвращении «тёмной лошадки» в лице Тони Фаделла.
«Тони Фаделл, бывший руководитель отдела аппаратного обеспечения Apple и один из создателей iPod, недавно заявил своим коллегам, что он готов заменить Кука на посту генерального директора», — пишет Уэйн Ма.
При этом многие топ-менеджеры Apple считают Фаделла маловероятным кандидатом, поскольку в период своей работы в компании он был противоречивой фигурой. Напомним, Фаделл покинул Apple в 2010 году. Кроме того, он был соучредителем стартапа Nest, занимающегося разработкой умных домов, который позже купила Google за $3,2 млрд.
Также журналист заявил, что «источники, близкие к Apple, не верят, что Тернус готов взять на себя столь важную роль». Похоже, время Тима Кука у руля компании на исходе, но достойного преемника он так и не воспитал.