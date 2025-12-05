Top.Mail.Ru

Отец iPod Тони Фаделл может стать следующим генеральным директором Apple

Фархад

Fadell

Инсайдер и журналист Уэйн Ма поделился информацией о возможном преемнике Тима Кука на посту следующего генерального директора Apple. Речь идёт о возвращении «тёмной лошадки» в лице Тони Фаделла.

В последнее время в руководстве Apple произошли большие перемены: компанию покинули Джон Джаннандреа, Алан Дай, Лиза Джексон и Кэтрин Адамс. Всё это породило множество слухов о том, что следующим на выход будет Тим Кук. В своей публикации Уэйн подробно рассмотрел различные варианты преемственности в Apple, среди которых особенно любопытен вариант возвращения бывшего топ-менеджера.

«Тони Фаделл, бывший руководитель отдела аппаратного обеспечения Apple и один из создателей iPod, недавно заявил своим коллегам, что он готов заменить Кука на посту генерального директора», — пишет Уэйн Ма.

При этом многие топ-менеджеры Apple считают Фаделла маловероятным кандидатом, поскольку в период своей работы в компании он был противоречивой фигурой. Напомним, Фаделл покинул Apple в 2010 году. Кроме того, он был соучредителем стартапа Nest, занимающегося разработкой умных домов, который позже купила Google за $3,2 млрд.

Также журналист заявил, что «источники, близкие к Apple, не верят, что Тернус готов взять на себя столь важную роль». Похоже, время Тима Кука у руля компании на исходе, но достойного преемника он так и не воспитал.
1
Источник:
9to5
Комментарии

Yuri Konst
+184
Yuri Konst
Пошли метaния... Воза верните, и дело с концом)
6 минут назад
#