



Блогер Рустем Адагамов обратил внимание на эксперта Арсения Щельцина, который даёт комментарии изданиям вроде РИА Новости и «ПРАЙМ». Щельцин занимает пост главы АНО «Цифровые платформы» и рассказывает об очевидных вещах, например:





Использовать «провод USB» для быстрой передачи информации со смартфона на компьютер

Отключать на смартфоне доступ к интернету для экономии заряда и трафика

Изучать тарифы мобильных операторов для выбора наиболее выгодных тарифов

Просматривать результаты в поисковике дальше первой страницы, отсеивая рекламу

Отписываться от навязчивых и неинтересных email-подписок

Удалять сообщения и письма с паролями

Не терять смартфон

Оцифровывать фотографии с помощью программ для оцифровки фотографий

Щельцин также рассказал о разнице между режимами «без звука» и «не беспокоить» на смартфоне. По его словам, в первом случае пользоваться смартфоном можно «в штатном режиме», а второй «означает почти полное отключение устройства».В соцсетях возникло несколько теорий относительно того, зачем Щельцин даёт подобные советы. Кто-то предположил, что они полезны читателям тех изданий, на которых опубликованы, но комментарии под статьями опровергают это — люди недоумевают, зачем им рассказывают об очевидных вещах. Также есть предположение, что ему с какой-то целью нужно получить как можно больше упоминаний своей персоны в СМИ. До того как стать главой НО «Цифровые платформы», Щельцин был директором Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), руководителем проектов в Институте развития интернета (ИРИ), а также занимался молодёжной политикой. Сейчас ему 31 год, так что вряд ли он в реальности отстал от технологий, как может показаться при прочтении его советов и комментариев.





