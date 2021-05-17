Мошенники воспользовались тем, что WhatsApp собирается отключить некоторых пользователей от своих серверов и начали рассылать спам-уведомления. Об этом рассказали РИА-Новости.
На фоне сообщений об изменении правил пользования мессенджером WhatsApp и угроз отключить тех, кто с ними несогласен, злоумышленники начали распространять «письма счастья» — по большей части пенсионерам. В таких сообщениях говорится, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы не допустить этого, требуется якобы переслать сообщение десяти контактам и стоимость каждого сообщения — €0,01. «Таким образом мы увидим, что вы являетесь активным пользователем WhatsApp, ваш логотип станет синим, а мессенджер будет оставаться бесплатным. В противном случае, WhatsApp закроет ваш аккаунт».
Конечно же, пересылка сообщений была и остается бесплатной — как и сам WhatsApp. Тогда в чем же смысл такой рассылки? Эксперт центра SafeNet Игорь Бедеров считает, что это целенаправленная кампания имеет цель дискредитировать мессенджер и не более того. Он считает, что не стоит серьезно относиться к таким сообщениям, и конечно же не нужно их пересылать — лучше просто удалять их. К слову, в иных случаях «письма счастья» могут использоваться для бесплатной рекламы какого-либо канала или сообщества, для распространения фейков или даже простого увеличения нагрузки на сервера сайтов или компаний.
Новые правила WhatsApp уже вступили в силу. Согласно им, Facebook теперь может получать информацию из аккаунтов WhatsApp — регистрационные данные, сведения о транзакциях (в РФ неактуально), действия в сети и т.д. Доступа к перепискам и звонкам у компаний нет. Указанные данные будут использоваться Facebook для повышения релевантности рекламы, а тех, кто не примет соглашение, WhatsApp собирается постепенно ограничить в общении. Новые условия тревожат некоторых пользователей — в их числе даже российские чиновники. А в Германии и вовсе запретили мессенджеру вводить новое соглашение.
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А почему в России не могёт запретить? Что мешает нашим депутатам принять закон. Сами же ссуться от этого…