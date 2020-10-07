Вероятно Google тестирует режим «Картинка в картинке» и связанные с ним возможности, поскольку каких-либо официальных заявлений по поводу его включения-отключения не поступало. Ранее поддержку этой функции уже отключали для Safari, а затем снова вернули, а теперь возможность снова деактивировали для пользователей без подписки Premium.
Well, that didn’t last long. @YouTube disabled Safari PiP for non-Premium accounts, again! https://t.co/cqUTNdxMbx— MacRumors.com (@MacRumors) October 6, 2020
Функция «Картинка в картинке» появилась на iPhone с выходом iOS 14. Для её работы необходима поддержка со стороны разработчика приложения и сервиса.
Пока неизвестно, что будет дальше с поддержкой режима «Картинка в картинке» в YouTube для Safari. Google не сообщала, когда её полноценная поддержка появится в приложении. Что касается сайта, то скорее всего, в конечном итоге возможность будет доступна только для пользователей подписки Premium.
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