С 2005 года премия James Dyson Award (JDA) бросает вызов изобретательным и предприимчивым студентам и недавним выпускникам инженерных факультетов и факультетов дизайна, предлагая найти решения реальных проблем. Каждый пятый из предыдущих победителей, получивших премию в размере 30 000 фунтов стерлингов, успешно запустил своё изобретение на рынок.



В 2020 году в конкурсе появится дополнительная номинация, приз в которой достанется второму победителю, фокусирующемуся на устойчивом развитии.







Джеймс Дайсон:





«Каждый год мы поражаемся изобретательности и ответственности молодых людей, которые решают действительно важные проблемы. Многие кандидаты на премию James Dyson Award стремятся улучшить мир с помощью инженерного дела и технологий. Осознавая важность изобретений и открытий инженеров в создании будущего, основанного на принципах устойчивого развития, мы решили учредить вторую международную номинацию. Она ориентирована на идеи, которые позволяют добиваться большего при меньших затратах и решают экологические или социальные проблемы».

Лучшие изобретения часто бывают самыми простыми. Они предлагают понятные и разумные решения реальных проблем. Например, победители прошлых лет обращались к таким вопросам, как пластиковые отходы, производство энергии и медицинское обслуживание в развивающихся странах. Международный победитель 2019 года — MarinaTex — создала биопластик, разлагаемый в домашних условиях и производимый из отходов рыбной промышленности и экологически безопасных водорослей. Он разработан как альтернатива одноразовой пластиковой плёнке.Благодаря премии JDA молодые изобретатели могут заявить о себе в международных средствах массовой информации, что помогает привлекать дополнительные инвестиции и расширять возможности развития проектов. Авторы лучших изобретений прошлых лет уже запустили успешный бизнес. В числе таких проектов Lighthouse , робот для обнаружения утечек и американский национальный победитель 2018 года, и ORCA , робот для очистки воды и китайский национальный победитель 2018 года. Изобретатель MarinaTex Люси Хьюз говорит, что эта награда уже «коренным образом изменила её жизнь». Пользуясь призовыми деньгами и интересом со стороны инвесторов, сейчас она активно развивает MarinaTex, чтобы запустить массовое производство альтернативного материала.После вручения награды Люси сказала: «Я очень горжусь тем, что получила премию James Dyson Award, и польщена тем, что потенциал моего изобретения MarinaTex получил такое признание. Эта победа будет огромным толчком к тому, чтобы продукт прошёл следующий этап исследований и разработок и приблизился к запуску в производство. Кроме того, я надеюсь, это привлечёт внимание к важности ответственного потребления и экологичности».





