Открыт сезон подарков от сервисных центров HUAWEI

В преддверии новогодних праздников сервисные центры HUAWEI запустили серию акций и бонусов, чтобы поблагодарить своих клиентов за поддержку.
Клиенты могут бесплатно заказать услуги по ремонту поврежденного экрана, а также получить техническую поддержку при проблемах с аппаратным обеспечением. При обращении в определенные сервисные центры, где обслуживание ведется в порядке живой очереди, пользователи также смогут получить бесплатную защитную пленку для смартфонов.
Кроме того, при замене неисправной батареи HUAWEI предоставляет фиксированную скидочную цену на оригинальные запчасти. После ремонта клиентов сервисных центров ждут приятные подарки. Дополнительная информация доступна на официальном веб-сайте.