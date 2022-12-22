Apple

Отличный подарок для фанатов Apple — создана интерактивная карта всех продуктов компании

Фархад

Apple

Энтузиаст Николас Крухтен составил классную интерактивную карту, показывающую, как Apple придумывает названия своих продуктов, смешивая различные основные элементы.

На создание столь уникальной интерактивной карты Крухтена вдохновила биография основателя Apple Стива Джобса. После её прочтения он сразу же принялся за работу.

«Мне нравится, как Apple называет вещи: FireWire, App Nap, iPhone, iPod, EarPod, AirPod, AirPlay, FairPlay и т. д. Это забавно, и в нём много повторов в использовании слов и звуков. Только что закончив читать биографию Стива Джобса, я решил визуализировать различные названия продуктов и функций Apple в виде интерактивной карты, чтобы продемонстрировать эти повторения в действии», — отметил автор карты.

Существует также статическая версия карты, которую можно распечатать в виде постера, что может стать отличным новогодним подарком любому фанату Apple.

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Источник:
Nicolas Kruchten
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Комментарии

lonelysoul
+347
lonelysoul
Сделано в Obsidian?
57 минут назад
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