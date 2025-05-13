Отныне только отечественное: таксопаркам запретили использовать иностранные автомобили





Госдума РФ сегодня приняла в финальном третьем чтении закон, обязывающий таксопарки использовать автомобили с определённым уровнем локализации производства. Согласно новым правилам, для включения машины в реестр такси она должна либо набрать установленное количество баллов за производство компонентов в России, либо быть выпущена по специальному инвестконтракту. Уровень локализации рассчитывается исходя из изготовления в РФ кузова, деталей или сборки: например, сварка кузова даёт 400 баллов, окраска — 500. Минимальный порог для легковых такси составляет 3200 баллов. Закон временно не распространяется на Калининградскую область (до 2028 года) и Дальний Восток (до 2030 года), а основные требования вступят в силу с 2033 года, хотя уже с 2026 могут появиться дополнительные критерии.

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