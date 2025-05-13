Отныне только отечественное: таксопаркам запретили использовать иностранные автомобили

Госдума РФ сегодня приняла в финальном третьем чтении закон, обязывающий таксопарки использовать автомобили с определённым уровнем локализации производства. Согласно новым правилам, для включения машины в реестр такси она должна либо набрать установленное количество баллов за производство компонентов в России, либо быть выпущена по специальному инвестконтракту. Уровень локализации рассчитывается исходя из изготовления в РФ кузова, деталей или сборки: например, сварка кузова даёт 400 баллов, окраска — 500. Минимальный порог для легковых такси составляет 3200 баллов. Закон временно не распространяется на Калининградскую область (до 2028 года) и Дальний Восток (до 2030 года), а основные требования вступят в силу с 2033 года, хотя уже с 2026 могут появиться дополнительные критерии.
Автоэксперт Дмитрий Попов, участник правительственной рабочей группы по безопасности дорожного движения, назвал закон «чудовищным ударом по бизнесу». По его мнению, нововведения приведут к массовому уходу перевозчиков с рынка и резкому росту цен на услуги такси. Попов, имея четырёхлетний опыт эксплуатации Lada Vesta, отметил её ненадёжность при больших пробегах: частые поломки подшипников, катушек зажигания и других компонентов вынудили его перейти на китайский автомобиль, который, по его словам, лучше справляется с российскими дорогами. Эксперт подчеркнул, что такси требует машин, способных без серьёзного ремонта преодолевать 500–700 тыс. км, чего отечественные модели, включая новейшие Lada Iskra и Aura, обеспечить не могут. Его выводы ставят под сомнение реалистичность требований закона, особенно в краткосрочной перспективе. Инициатива, по сути, ставит таксопарки перед выбором: инвестировать в ненадёжные локальные модели или сокращать парки, что может парализовать отрасль. Время покажет, удастся ли автопрому за оговорённые сроки достичь необходимого уровня качества или закон останется декларацией, усугубляющей кризис в сфере перевозок.
Примечательно, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что выпускаются модели Lada, которые локализованы на 90% и более, но Lada Granta, по оценке Минпромторга, локализована лишь на 45,7%.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон не запрещает таксистам, которые работают в качестве самозанятых, использовать иностранные автомобили. Им не придётся менять имеющийся у них транспорт на отечественный.