Отныне только отечественное: таксопаркам запретили использовать иностранные автомобили

Александр



Госдума РФ сегодня приняла в финальном третьем чтении закон, обязывающий таксопарки использовать автомобили с определённым уровнем локализации производства. Согласно новым правилам, для включения машины в реестр такси она должна либо набрать установленное количество баллов за производство компонентов в России, либо быть выпущена по специальному инвестконтракту. Уровень локализации рассчитывается исходя из изготовления в РФ кузова, деталей или сборки: например, сварка кузова даёт 400 баллов, окраска — 500. Минимальный порог для легковых такси составляет 3200 баллов. Закон временно не распространяется на Калининградскую область (до 2028 года) и Дальний Восток (до 2030 года), а основные требования вступят в силу с 2033 года, хотя уже с 2026 могут появиться дополнительные критерии.

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Сторонники закона видят в нём стимул для развития отечественного автопрома и создания новых рабочих мест. Однако бизнес-объединения и предприниматели выступили против, предупреждая о замедлении обновления автопарков и росте нагрузки на самозанятых водителей. Критики подчёркивают, что российские производители пока не готовы обеспечить такси надёжными машинами, способными выдерживать высокий пробег без частых ремонтов. Законопроект, принятый в первом чтении в январе 2024 года, вызвал споры о балансе между поддержкой промышленности и практическими нуждами отрасли.

Автоэксперт Дмитрий Попов, участник правительственной рабочей группы по безопасности дорожного движения, назвал закон «чудовищным ударом по бизнесу». По его мнению, нововведения приведут к массовому уходу перевозчиков с рынка и резкому росту цен на услуги такси. Попов, имея четырёхлетний опыт эксплуатации Lada Vesta, отметил её ненадёжность при больших пробегах: частые поломки подшипников, катушек зажигания и других компонентов вынудили его перейти на китайский автомобиль, который, по его словам, лучше справляется с российскими дорогами. Эксперт подчеркнул, что такси требует машин, способных без серьёзного ремонта преодолевать 500–700 тыс. км, чего отечественные модели, включая новейшие Lada Iskra и Aura, обеспечить не могут. Его выводы ставят под сомнение реалистичность требований закона, особенно в краткосрочной перспективе. Инициатива, по сути, ставит таксопарки перед выбором: инвестировать в ненадёжные локальные модели или сокращать парки, что может парализовать отрасль. Время покажет, удастся ли автопрому за оговорённые сроки достичь необходимого уровня качества или закон останется декларацией, усугубляющей кризис в сфере перевозок.

Примечательно, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что выпускаются модели Lada, которые локализованы на 90% и более, но Lada Granta, по оценке Минпромторга, локализована лишь на 45,7%.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон не запрещает таксистам, которые работают в качестве самозанятых, использовать иностранные автомобили. Им не придётся менять имеющийся у них транспорт на отечественный.

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Комментарии

tellurian
+2368
tellurian
Удивительно, в текущих условиях в стране, государство вместо помощи только ухудшает жизнь своих людей.
Стоимость машин и её содержание только растут из года в год.
АвтоВАЗу сильно это не поможет.
Другие компании не факт, что будут создавать у нас полный цикл, количество продаваемых машин падает в стране. Это просто не рентабельно им будет делать.
Даже учитывая потенциальный спрос со стороны такси, учитывая рост стоимости услуг и самих авто, они не окупят вложения.
В этом году падение продаж автомобилей 30% за 4 месяца.
час назад в 16:12
#
+609
den3221 tellurian
Так государство живет за счет людей симбиоз у нас так сказать, только не знаю в чью пользу!)! В нынешней ситуации внимание более сфокусировано на людях!
46 минут назад
#
+609
den3221 tellurian
Точнее даже не на людях а на извлечение финансовой прибыли! И перенаправление потоком во внутрь! А Авто вазу поможет только качество и интересный дизайн. Если бы машины их были качественные и продуманы технически и визуально, а то за устаревший дизайн и сомнительное качество просить столько! Как обычно бизнес по русски впарить, обязать, принудить!
40 минут назад
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Tigrolik
+778
Tigrolik
Гранта за 2 мульта не за горами.
час назад в 17:04
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