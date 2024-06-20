Отсутствие русского языка в приложениях больше не проблема c iOS 18

Олег

iOS 18


Компания Apple рассказала о новых инструментах iOS 18 для интеграции нативного «Переводчик» в другие приложения. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, встроенная утилита «Перевод» в iOS 18 станет намного полезнее благодаря новому набору API для сторонних девелоперов. Благодаря этим инструментам текст в любых приложениях можно будет переводить максимально нативно.

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«Перевод» в iOS и сейчас позволяет переводить текст внутри некоторых приложений, но делает это в отдельном окне. Начиная с iOS 18 переведенный текст будет отображаться прямо в интерфейсе приложения, как будто он изначально присутствовал там на нужном языке. Это поможет не делать лишних движений для перевода, а также улучшит визуальный и пользовательский опыт. Разумеется, разработчики стороннего приложения сначала должны внедрить API «Перевода» в свой продукт, чтобы всё заработало. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1456
tellurian
В последнее время языки не хотят подгружаться. Пробовал с разным интернетом.
Сегодня в 07:03
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