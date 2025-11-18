Ответственный за iPhone Air сбежал из Apple

Фото: AppleСогласно источнику, из Apple ушел Абидур Чоудхури — разработчик и дизайнер, который создал iPhone Air. Марк Гурман сообщает, что специалист перешел в неназванный стартап, чтобы работать там в сфере искусственного интеллекта. Также он говорит, что уход Чоудхури не связан с низкими продажами iPhone Air, поскольку текущая доля 6-8% у этой модели соответствуют изначальным ожиданиям компании.
Компания Apple потеряла очередного ценного сотрудника — на этот раз ушел дизайнер инновационной модели iPhone. Подробности у WCCF Tech.
Компания Apple потеряла очередного ценного сотрудника — на этот раз ушел дизайнер инновационной модели iPhone. Подробности у WCCF Tech.
Это не первая потеря Apple за прошедшую неделю. Ранее мы писали об уходе одного из директоров, а также предстоящем смещении Тима Кука.