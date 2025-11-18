Top.Mail.Ru

Ответственный за iPhone Air сбежал из Apple

Олег
Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple потеряла очередного ценного сотрудника — на этот раз ушел дизайнер инновационной модели iPhone. Подробности у WCCF Tech.

Согласно источнику, из Apple ушел Абидур Чоудхури — разработчик и дизайнер, который создал iPhone Air. Марк Гурман сообщает, что специалист перешел в неназванный стартап, чтобы работать там в сфере искусственного интеллекта. Также он говорит, что уход Чоудхури не связан с низкими продажами iPhone Air, поскольку текущая доля 6-8% у этой модели соответствуют изначальным ожиданиям компании.

Это не первая потеря Apple за прошедшую неделю. Ранее мы писали об уходе одного из директоров, а также предстоящем смещении Тима Кука. 

Источник:
WCCF Tech
Комментарии

kardigan
+4266
kardigan
Что значит сбежал? Уволился и перешёл на более перспективную работу. Есть такие, кто бы этого не сделал? Сбежал бл….🤭
Сегодня в 10:39
#
+16
Феликс kardigan
Авторы данного ресурса лично наблюдали как он бежал. Иначе я не могу объяснить работу этих непрофессионалов в написании статей
41 минуту назад
#
+180
Gabriel
Похоже компанию Эппл ждут серьёзные перестановки в руководстве компании и проектов.
Пришло время влить свежей крови в компанию, а то пенсионеры ведущие презентации новых продуктов для молодёжи ( преимущественно аудитория у Эппл довольно молодая) это печальное зрелище.
2 часа назад в 11:09
#
Вася Вотафаков
+6468
Вася Вотафаков
ИИ сейчас более перспективное направление. Да и в стартапе проще продвигать свои идеи чем в этом неповоротливом динозавре. Правильно сделал что ушел. Поработает. Найдут инвесторов. Раскрутят контору и продадут, получив свои нехилые дивиденды.
2 часа назад в 11:17
#
+6
Ну, зацепили тему iphone air, и даже сбежал!!! Чего этот смартфон уже не знают как мусолить. Я перешёл на него с iphone 16 pro и не жалею для моих потребностей и задач хватает с лихвой.
час назад в 12:16
#