Отвращение к iPhone из-за одной бесящей мелочи: Android выигрывает, несмотря на все недостатки

Александр



Рахуло Наскар с сайта Android Police рассказал о своей неудавшейся попытке перейти с Android-смартфона на iPhone. Даже спустя месяц он не смог полностью мигрировать на устройство Apple, поскольку его сильно раздражает одна небольшая, но очень неприятная особенность iOS. 

Переход с Android на iPhone оказался для Рахуло не таким безболезненным, как ожидалось, из-за фундаментальных различий в навигации. Автор столкнулся с неожиданной проблемой — жестом возврата в iOS, который работает только при свайпе от левого края экрана. Это создает неудобства для правшей, вынуждая их менять хват телефона или использовать вторую руку для навигации, что особенно заметно при использовании больших моделей iPhone.

Ключевое отличие заключается в реализации жестовой навигации: Android предлагает глобальный жест возврата, работающий с обеих сторон экрана и единообразно для всех приложений, в то время как iOS оставляет реализацию на усмотрение разработчиков. Это приводит к неоднозначному опыту: в некоторых приложениях жесты работают идеально, в других требуются дополнительные действия или использование экранных кнопок.

Несмотря на разочарование в навигации, автор отмечает преимущества iPhone — исключительную плавность работы и выдающееся качество видеосъемки. Эти недостатки в базовой функциональности препятствуют полному переходу с Android, поэтому он оставли у себя оба аппарата и пользуется то одним, то другим. Сравнение экосистем позволило ему оценить важность мелочей в формировании пользовательского опыта: в то время как iPhone впечатляет производительностью и качеством камеры, Android-смартфон сохраняет преимущество в интуитивности и эргономике повседневного использования. Автор приходит к выводу, что идеальный смартфон должен сочетать сильные стороны обеих платформ.

Рекомендации

Комментарии

+139
Smerch777S
Какой-то криворукий товарищ оказался 😁😁😁 ну хрен знает, если для него это сложно, то как он вообще по жизни справляется с повседневными задачами)))
Вчера в 17:36
tellurian
+2619
tellurian
Я правша и никаких проблем.
Но в целом много людей об этом пишут.
Вчера в 18:12
+17
dimonker
Бред.
Вчера в 18:53
+38
Gabriel
Про отвращение ничего не нашел.
Неудобство при пользовании да.
Отвращение начинает появляться к таким заголовкам.
Вчера в 20:51
EDD
+872
EDD
Высосано из пальца правой руки.
2 часа назад в 22:27
EDD
+872
EDD
Я в свое время, и из за жестов навигации, в том числе, перешёл обратно на с Android на iOS. В айфоне они реализованы намного удобнее. Имхо.
час назад в 22:29
Yuri Konst
+88
Yuri Konst EDD
А чем сейчас отличаются жесты? Да ничем.
37 минут назад
EDD
+872
EDD Yuri Konst
Это тоже самое, что сказать, что iOS от Андроид ничем не отличается.
27 минут назад
