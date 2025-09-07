Отвращение к iPhone из-за одной бесящей мелочи: Android выигрывает, несмотря на все недостатки

Рахуло Наскар с сайта Android Police рассказал о своей неудавшейся попытке перейти с Android-смартфона на iPhone. Даже спустя месяц он не смог полностью мигрировать на устройство Apple, поскольку его сильно раздражает одна небольшая, но очень неприятная особенность iOS.
Ключевое отличие заключается в реализации жестовой навигации: Android предлагает глобальный жест возврата, работающий с обеих сторон экрана и единообразно для всех приложений, в то время как iOS оставляет реализацию на усмотрение разработчиков. Это приводит к неоднозначному опыту: в некоторых приложениях жесты работают идеально, в других требуются дополнительные действия или использование экранных кнопок.
Несмотря на разочарование в навигации, автор отмечает преимущества iPhone — исключительную плавность работы и выдающееся качество видеосъемки. Эти недостатки в базовой функциональности препятствуют полному переходу с Android, поэтому он оставли у себя оба аппарата и пользуется то одним, то другим. Сравнение экосистем позволило ему оценить важность мелочей в формировании пользовательского опыта: в то время как iPhone впечатляет производительностью и качеством камеры, Android-смартфон сохраняет преимущество в интуитивности и эргономике повседневного использования. Автор приходит к выводу, что идеальный смартфон должен сочетать сильные стороны обеих платформ.