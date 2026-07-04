OxygenOS и realme UI могут исчезнуть в ближайшие месяцы
В сети появилась информация о том, что OnePlus готовится окончательно отказаться от фирменной оболочки OxygenOS, а аналогичная судьба ждёт и realme UI. По данным издания Smartprix, ссылающегося на источники внутри OPPO, устройства OnePlus и realme планируют полностью интегрировать в экосистему материнской компании. В результате все существующие и будущие смартфоны этих брендов будут работать на единой платформе — ColorOS.
Это станет завершением процесса, который начался несколько лет назад, когда OxygenOS фактически превратилась в модифицированную версию оболочки OPPO. Косвенные признаки такого развития событий появлялись уже давно: за последние месяцы сообщалось о закрытии зарубежных подразделений OnePlus, прекращении выпуска большинства моделей за пределами Китая и объединении realme с OnePlus. В некоторых странах в фирменных магазинах OnePlus начали активно продвигать устройства OPPO.
Представители компаний пока никак не комментируют эти слухи. Ожидается, что официальное объявление может состояться до конца 2026 года, а первые устройства OnePlus и realme на ColorOS вместо OxygenOS и realme UI появятся в 2027-м.
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