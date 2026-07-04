Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

OxygenOS и realme UI могут исчезнуть в ближайшие месяцы

Александр


В сети появилась информация о том, что OnePlus готовится окончательно отказаться от фирменной оболочки OxygenOS, а аналогичная судьба ждёт и realme UI. По данным издания Smartprix, ссылающегося на источники внутри OPPO, устройства OnePlus и realme планируют полностью интегрировать в экосистему материнской компании. В результате все существующие и будущие смартфоны этих брендов будут работать на единой платформе — ColorOS.

Это станет завершением процесса, который начался несколько лет назад, когда OxygenOS фактически превратилась в модифицированную версию оболочки OPPO. Косвенные признаки такого развития событий появлялись уже давно: за последние месяцы сообщалось о закрытии зарубежных подразделений OnePlus, прекращении выпуска большинства моделей за пределами Китая и объединении realme с OnePlus. В некоторых странах в фирменных магазинах OnePlus начали активно продвигать устройства OPPO.

Представители компаний пока никак не комментируют эти слухи. Ожидается, что официальное объявление может состояться до конца 2026 года, а первые устройства OnePlus и realme на ColorOS вместо OxygenOS и realme UI появятся в 2027-м.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Samsung взвинтила цены на смартфоны Galaxy, но Apple не поддается — у нее есть план, как всех удивить
Зачем он там? Samsung добавила самый необычный режим камеры в Galaxy Z Fold 7
Дату презентации складных флагманов Samsung Galaxy раскрыли раньше срока. Ещё и Galaxy Z Flip 8 показали со всех сторон

Рекомендации

Рекомендации

Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году
⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также