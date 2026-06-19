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Ozon Банк перестал работать по всей России
Пользователи Ozon Банка сообщают о перебоях в работе — приложение не открывается, оплатить покупки невозможно.
Согласно данным портала DownDetector, проблемы начались 19 июня в 08:00 по московскому времени. Редакция iGuides подтверждает: фирменное приложение висит на экране загрузки. В службе поддержки подтвердили, что сейчас могут быть проблемы с доступом к личному кабинету, но они уже работают над восстановлением сервисов.
Как долго это продлится, пока неизвестно.
Обновлено: оплата физической картой работает — мы проверили.
Обновлено 2: работоспособность Ozon Банка восстановлена.
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