Ozon Банк перестал работать по всей России

Пользователи Ozon Банка сообщают о перебоях в работе — приложение не открывается, оплатить покупки невозможно.Согласно данным портала DownDetector, проблемы начались 19 июня в 08:00 по московскому времени. Редакция iGuides подтверждает: фирменное приложение висит на экране загрузки. В службе поддержки подтвердили, что сейчас могут быть проблемы с доступом к личному кабинету, но они уже работают над восстановлением сервисов.Как долго это продлится, пока неизвестно.оплата физической картой работает — мы проверили.работоспособность Ozon Банка восстановлена.