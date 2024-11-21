«OZON Банк» приготовил приятный сюрприз для пользователей Steam — пополнение без комиссии
Олег Воронин
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Собственный банк «синего» маркетплейса сделал «ход конём» и предоставил своим пользователям возможность пополнять кошелек Steam на очень выгодных условиях. Об этом финорганизация сообщила в рассылке.
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Для использования новой опции есть всего одно условие — не более 15000 рублей за один платеж, при этом количество платежей, судя по всему, не ограничено. OZON также заявляет, что не берет комиссию за пополнение Steam. Найти опцию можно в финансовом разделе маркетплейса либо в приложении «OZON Банка», зайдя на вкладку «Платежи» и найдя пункт «Игры и досуг».
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