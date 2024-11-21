«OZON Банк» приготовил приятный сюрприз для пользователей Steam — пополнение без комиссии





Собственный банк «синего» маркетплейса сделал «ход конём» и предоставил своим пользователям возможность пополнять кошелек Steam на очень выгодных условиях. Об этом финорганизация сообщила в рассылке.

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