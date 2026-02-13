OZON добавил в свои банкоматы суперполезную опцию. ПВЗ и курьеры больше не нужны

«OZON Банк» оснастил собственные банкоматы новой функцией, которая пригодится особенно новым клиентам. О ней пишет ТАСС.
В ближайшие недели «OZON Банк» планирует оснастить опцией выдачи пластиковых карт все свои банкоматы в 43 населенных пунктах страны. Каждый из них получит модуль с запасом в несколько десятков карт. Чтобы получить карту, клиенту нужно будет предварительно зарегистрироваваться в «OZON Банке», пройти идентификацию через «Госуслуги» и предъявить QR-код банкомату.
До сих пор пластиковые карты «OZON Банка» доставлялись либо в ПВЗ маркетплейса, либо с курьерами.