OZON добавил в свои банкоматы суперполезную опцию. ПВЗ и курьеры больше не нужны

«OZON Банк» оснастил собственные банкоматы новой функцией, которая пригодится особенно новым клиентам. О ней пишет ТАСС.

Согласно источнику, банкоматы «Озона» теперь выдают не только деньги, но и пластиковые карты. Собственные устройства банка с такой функцией впервые были представлены осенью 2025 года в виде прототипа, а теперь первые три штуки уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге.

В ближайшие недели «OZON Банк» планирует оснастить опцией выдачи пластиковых карт все свои банкоматы в 43 населенных пунктах страны. Каждый из них получит модуль с запасом в несколько десятков карт. Чтобы получить карту, клиенту нужно будет предварительно зарегистрироваваться в «OZON Банке», пройти идентификацию через «Госуслуги» и предъявить QR-код банкомату.

До сих пор пластиковые карты «OZON Банка» доставлялись либо в ПВЗ маркетплейса, либо с курьерами. 

Источник:
ТАСС
Рекомендации

