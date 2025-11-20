Top.Mail.Ru

Ozon грозится повысить цены на все товары, если маркетплейсам в России запретят скидки

Фархад

Озон

Представители крупнейшего маркетплейса Ozon заявили редакции ТАСС о повышении стоимости товаров в случае введения запрета на скидки.

«Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 млн человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая. Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», — отметили в Ozon.

Напомним, ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы письмо с предложением запретить маркетплейсам скидки и другие формы финансирования, включая бонусные программы.

«Использование скидок, бонусов и программ лояльности - излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей», — добавили в Ozon.
Комментарии

+6
aleksandrovich
Банкстерам все мало …
33 минуты назад
