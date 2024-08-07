Ozon изменил правила: не понравился товар — можно не платить

Ozon ввёл изменения в правила пользования торговой площадкой. Теперь покупатели могут приобретать почти все категории товаров с постоплатой. Это означает, что деньги будут списываться после того как вы пришли в ПВЗ, осмотрели товар и согласились забрать его.«Постоплата на Ozon уже работает для одежды, обуви, аксессуаров больше полутора лет. Эти товары можно оплатить в пункте выдачи после получения. И покупатели это оценили — средняя цена товаров с постоплатой оказалась в 1,5 раза выше, а средний чек — на треть больше, чем у предоплаченных заказов», — рассказала пресс-служба Ozon.Максимальная сумма, на которую можно выбрать товар с постоплатой индивидуальная для каждого клиента. Лимит зависит от того, сколько денег человек потратил в этом маркетплейсе и от отношения успешных покупок к возвратам. Постоплата есть у главного конкурента Ozon — Wildberries.