OZON изменил правила возврата товаров

Олег

OZON


Популярный маркетплейс OZON добавил очень удобное нововведение. О нем сообщается в App Store на странице мобильного приложения.

Ранее при покупке на OZON товара с доставкой из-за границы покупателю приходилось решать все вопросы с браком, возвратом и компенсациями напрямую с продавцом. Теперь же процесс упростился.

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OZON

Согласно источнику, покупатели теперь могут вернуть товар, привезенный из-за рубежа, точно так же, как любой другой. Достаточно просто принести его в ПВЗ, и сотрудник выдачи оформит возврат. Далее OZON сам позаботится о возврате товара продавцу. 

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Комментарии

samOsebe
+531
samOsebe
Ооо) Нужное нововведение
Вчера в 21:11
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+122
lokky
Я и не знал, что там есть барахло из-за бугра
Вчера в 23:10
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