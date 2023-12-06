OZON изменил правила возврата товаров



Популярный маркетплейс OZON добавил очень удобное нововведение. О нем сообщается в App Store на странице мобильного приложения.



Ранее при покупке на OZON товара с доставкой из-за границы покупателю приходилось решать все вопросы с браком, возвратом и компенсациями напрямую с продавцом. Теперь же процесс упростился.









Согласно источнику, покупатели теперь могут вернуть товар, привезенный из-за рубежа, точно так же, как любой другой. Достаточно просто принести его в ПВЗ, и сотрудник выдачи оформит возврат. Далее OZON сам позаботится о возврате товара продавцу. Согласно источнику, покупатели теперь могут вернуть товар, привезенный из-за рубежа, точно так же, как любой другой. Достаточно просто принести его в ПВЗ, и сотрудник выдачи оформит возврат. Далее OZON сам позаботится о возврате товара продавцу.