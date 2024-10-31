Ozon лишил покупателей удобного способа оплаты

Ozon внёс изменения в правила оплаты товаров. Ещё недавно почти любые покупки можно было оплачивать при получении, а с 1 ноября 2024 года вводятся значительные ограничения.Опция постоплаты станет доступной только для одежды, обуви, аксессуаров и других товаров, правильный выбор которых невозможен без примерки или тщательного осмотра. Всё остальное можно покупать только по предварительной оплате в момент заказа.Ozon объясняет отказ от постоплаты для большинства категорий товаров оптимизацией расходов продавцов на логистику. У этого маркетплейса бесплатная доставка, и он не берёт деньги за возврат, в отличие от Wildberries, при этом все транспортные расходы ложатся на продавцов, а не на покупателей (хотя очевидно, что они изначально закладываются в цены).Wildberries, как главный конкурент Ozon, позволяет оплачивать покупки по факту получения в ПВЗ. Исключение составляют разве что съедобные товары (еда, напитки, БАДы и тому подобное).