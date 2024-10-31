Ozon лишил покупателей удобного способа оплаты

Александр



Ozon внёс изменения в правила оплаты товаров. Ещё недавно почти любые покупки можно было оплачивать при получении, а с 1 ноября 2024 года вводятся значительные ограничения.

Опция постоплаты станет доступной только для одежды, обуви, аксессуаров и других товаров, правильный выбор которых невозможен без примерки или тщательного осмотра. Всё остальное можно покупать только по предварительной оплате в момент заказа.

Ozon объясняет отказ от постоплаты для большинства категорий товаров оптимизацией расходов продавцов на логистику. У этого маркетплейса бесплатная доставка, и он не берёт деньги за возврат, в отличие от Wildberries, при этом все транспортные расходы ложатся на продавцов, а не на покупателей (хотя очевидно, что они изначально закладываются в цены).

Wildberries, как главный конкурент Ozon, позволяет оплачивать покупки по факту получения в ПВЗ. Исключение составляют разве что съедобные товары (еда, напитки, БАДы и тому подобное).
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В России появились банки нового поколения, которые скоро отправят «Сбер» и «Т-банк» на пенсию
OZON дважды кинул покупателя на одном заказе
Ozon изменил правила: не нравится товар — не плати

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Андрей
+34
Андрей
Не вижу проблемы… Всегда оплачивал все заказы в момент заказа, всё равно деньги вернут, если откажешься, так тогда какая разница?
7 минут назад
#
tellurian
+1994
tellurian Андрей
Я сантехнику и другие товары брал по пост оплате. Проверял в пвз и оплачивал.
55 секунд назад
#

Читайте также