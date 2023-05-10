Ozon начал блокировать покупателей за невежливое общение





В Ozon придумали нововведение: отныне покупатель подвергается блокировке при попытке обмануть продавца или за грубость в общении с ним. До сих пор таких ограничений официально не было, хотя единичные покупатели жаловались на блокировку аккаунта.



Продавец может оставить жалобу на покупателя, если подозревает его в мошеннических действиях или оскорбительном поведении в отзывах к товарам или личной переписке. К инциденту подключится модератор Ozon, который решит, что делать с провинившимся — если жалоба обоснована, покупателя заблокируют в маркетплейсе.







Стоит отметить, что отказ в обслуживании или продажах незаконен, независимо от того, как покупатель ведёт себя. Такой отказ запрещён пунктом 3 статьи 426 ГК РФ («Публичный договор»), поэтому покупателю в любом случае должна быть предоставлена возможность приобрести товар, даже если он обманывает или грубит. Эта норма применима не только к Ozon, но и другим маркетплейсам, магазинам и сервисам, которые продают товары или оказывают платные услуги.





П. 3 ст. 426 ГК РФ:



Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786 настоящего Кодекса.

П. 4 ст. 786 ГК РФ:



В случаях, предусмотренных статьей 107.1 Воздушного кодекса Российской Федерации, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если пассажир внесен в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.

«Ozon не блокирует аккаунты покупателей без тщательной проверки и разбирательства. На Ozon давно действует механизм блокировки чата между продавцом и покупателем. Работает это так: продавец понимает, что клиент в диалоге пытается его обмануть и отправляет запрос на блокировку чата. Модераторы маркетплейса проверяют переписку — и, если покупатель действительно недобросовестный, ему блокируют возможность писать конкретному продавцу».

Комментарий Ozon: