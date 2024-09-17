OZON начал хитрить с наградой за отзывы: вы не получите то, что вам обещали



Маркетплейс OZON замечен в странных ухищрениях, которые касаются выплаты бонусных баллов за оставленные отзывы к товару. Ранее подобных проблем не наблюдалось.



Как известно, некоторые продавцы на OZON стимулируют покупателей оставлять отзывы на купленные у них товары, возвращая им часть потраченной суммы в виде баллов самого OZON. Долгое время система почти не имела подвохов и работала стабильно: если покупаешь товар впервые и оставляешь развернутый отзыв, то спустя 14 дней на счет аккаунта поступают баллы. Поскольку 1 балл OZON равен 1 рублю при оплате следующих заказов, покупатели считают это либо скидкой на товар, либо возвратом части средств после покупки.





С недавнего времени получить баллы OZON за отзыв стало сложнее. Оказывается, если за время, пока заказ ехал к вам, товар закончился на складе, то отзыв оставить теперь нельзя. В случае отсутствия товара в наличии более 5 дней ваш бонусный возврат (или скидка) фактически сгорает, ведь отзыв оставить невозможно, а значит и получить баллы — тоже. Об этом условии покупателю не сообщается; узнать о нем вы сможете только постфактум, когда не обнаружите кнопку написания отзыва и обратитесь в чат поддержки. Повлиять на ситуацию тоже никак нельзя, и гарантировать получение баллов OZON вам никто не может.Но это не все трудности. Теперь вы можете лишиться баллов OZON, если заказали товар, а потом отменили его и заказали снова. Ранее таких условий не было: вам просто начисляли баллы за первый отзыв по товару. Служба поддержки OZON в перечисленных ситуациях присылает шаблонные ответы, а на вопрос о неполных сведениях об акции на странице заказа уклоняется от ответа. Теперь пользователям OZON придется учитывать, что получение баллов за отзыв в их конкретном случае может оказаться фикцией.