OZON нашел отличный способ заставить вас забыть про AliExpress



Маркетплейс OZON продолжает развивать доставку товаров из Китая и усиливать конкуренцию с AliExpress. Об этом пишут «Ведомости». Маркетплейс OZON продолжает развивать доставку товаров из Китая и усиливать конкуренцию с AliExpress. Об этом пишут «Ведомости». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, OZON первым из всех российских маркетплейсов планирует войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые осуществляют доставку и декларирование экспресс-грузов физлиц. Фактически таким образом он запустит собственного таможенного брокера и посылки будут проходить границу — а значит, и доставляться — гораздо быстрее, чем сейчас. Как известно, скорость доставки является главным минусом покупки товаров из Китая, например, на AliExpress.Помимо ускорения доставки, нововведение должно снизить затраты на транспортировку и оформление грузов. Сейчас OZON пользуется услугами сторонних брокеров, поэтому не может полностью контролировать доставку — её скорость, стоимость и так далее. В случае вступления маркетплейса в ВЭД пользователи OZON Global смогут еще быстрее получать свои посылки.