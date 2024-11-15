OZON нашел отличный способ заставить вас забыть про AliExpress

Олег


Маркетплейс OZON продолжает развивать доставку товаров из Китая и усиливать конкуренцию с AliExpress. Об этом пишут «Ведомости».

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Согласно источнику, OZON первым из всех российских маркетплейсов планирует войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые осуществляют доставку и декларирование экспресс-грузов физлиц. Фактически таким образом он запустит собственного таможенного брокера и посылки будут проходить границу — а значит, и доставляться — гораздо быстрее, чем сейчас. Как известно, скорость доставки является главным минусом покупки товаров из Китая, например, на AliExpress.

Помимо ускорения доставки, нововведение должно снизить затраты на транспортировку и оформление грузов. Сейчас OZON пользуется услугами сторонних брокеров, поэтому не может полностью контролировать доставку — её скорость, стоимость и так далее. В случае вступления маркетплейса в ВЭД пользователи OZON Global смогут еще быстрее получать свои посылки. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

Шухрат
+59
Шухрат
Покупать на Ozon Global категорически нельзя.
Озон не даёт никакой гарантии или защиты от мошенников.
Посылки нельзя вскрывать при получении, под камерами в пункте получения (если у вас получилось, значит вам повезло).
Получил, дома распаковал (с видео фиксацией), получил кирпич вместо ноутбука и всё на этом. Никто тебе ничего не вернёт. На сайте Ozon Global это сказано, "разбирайтесь с продавцом сами".
2 часа назад в 15:00
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tellurian
+2031
tellurian
Вопрос в цене и качестве.
Есть сдек шоппинг. Там дорого и долго.
2 часа назад в 15:06
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