OZON не выдает посылки по всей стране. Что случилось?

Олег

OZON


Покупатели маркетплейса OZON столкнулись со странным сбоем — они не могут получить свои заказы. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, операторы пунктов выдачи заказов жалуются, что просто не могут войти в систему, чтобы выдать посылки клиентам, из-за чего те вынуждены уходить из ПВЗ с пустыми руками и плохим настроением. При этом проблемы настигли и продавцов маркетплейса — они не могут открыть приложение Ozon Seller.

Сообщения о сбое появляются в соцсетях, пользователи негодуют, что не могут получить свои заказы. Служба поддержки OZON сообщает:

«Сейчас наблюдаются сложности в работе сайта/приложения. Коллеги уже проинформированы. В ближайшее время разберёмся в причинах ошибки и устраним её. Простите за временные неудобства». 

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Источник:
Rozetked
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