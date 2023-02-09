Ozon обвинили в накручивании цен для обладателей премиум-подписки





По сведениям «Коммерсанта», некоторые обладатели платной подписки Premium на Ozon заметили, что цены на ряд товаров для них выше, чем для других пользователей. Разница может составлять примерно 10%.



Ранее на чём-то подобном неоднократно ловили «Яндекс Маркет». Как и «Яндекс Маркет», Ozon объяснил разницу цен экспериментом, который позволяет варьировать цены для разных категорий пользователей. Например, если человек ещё ничего не приобретал, цена для него будет ниже — это своего рода скидка, чтобы привлечь его к площадке. Тех, кто часто совершает покупки на Ozon, и, к тому же, приобрёл подписку, дающую определённые преимущества, нет смысла стимулировать его снижением цен — поэтому товары для него могут быть дороже, чем для новичков.



Ozon подтвердил «Коммерсанту», что цены могут меняться в зависимости от аккаунта, но это говорит не о повышении цен для обладателей подписки Premium, а о скидках для некоторых категорий пользователей, причём они были предоставлены не продавцами, а за счёт самой площадки. При этом маркетплейс не раскрывает, как получить сниженную цену.





«Маркетплейс Ozon постоянно проводит разные тесты и проверяет гипотезы. Так или иначе покупатели могут попадать в разные группы. Если мы говорим о кейсе, то часть клиентов видели цены со скидкой, которые мы предоставили от себя, а часть — действующую цену продавца. Наличие или отсутствие премиум-подписки никак не влияет на ход теста, и отображаемая цена не могла и не может быть с ней связана».