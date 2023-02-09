Ozon обвинили в накручивании цен для обладателей премиум-подписки

Александр



По сведениям «Коммерсанта», некоторые обладатели платной подписки Premium на Ozon заметили, что цены на ряд товаров для них выше, чем для других пользователей. Разница может составлять примерно 10%.

Ранее на чём-то подобном неоднократно ловили «Яндекс Маркет». Как и «Яндекс Маркет», Ozon объяснил разницу цен экспериментом, который позволяет варьировать цены для разных категорий пользователей. Например, если человек ещё ничего не приобретал, цена для него будет ниже — это своего рода скидка, чтобы привлечь его к площадке. Тех, кто часто совершает покупки на Ozon, и, к тому же, приобрёл подписку, дающую определённые преимущества, нет смысла стимулировать его снижением цен — поэтому товары для него могут быть дороже, чем для новичков.

Ozon подтвердил «Коммерсанту», что цены могут меняться в зависимости от аккаунта, но это говорит не о повышении цен для обладателей подписки Premium, а о скидках для некоторых категорий пользователей, причём они были предоставлены не продавцами, а за счёт самой площадки. При этом маркетплейс не раскрывает, как получить сниженную цену.

«Маркетплейс Ozon постоянно проводит разные тесты и проверяет гипотезы. Так или иначе покупатели могут попадать в разные группы. Если мы говорим о кейсе, то часть клиентов видели цены со скидкой, которые мы предоставили от себя, а часть — действующую цену продавца. Наличие или отсутствие премиум-подписки никак не влияет на ход теста, и отображаемая цена не могла и не может быть с ней связана».

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Комментарии

+4546
Carter_Mayers
Даже не знаю, такого не замечал. Юзаю премиум-подписку с самого её появления, тут скорее всё от конкретного продавца зависит. Мне например удобно, что любой крупногабаритный товар или покупая что-то мелким оптом (кофе в зёрнах, порошки, химию, моющие средства и т.д.) курьер без проблем привозит на дом и нет ограничений по весу на доставку. По цене всякие есть и бывают, один и тот же товар может стоить у разных продавцов в полтора-три раза дороже от адекватной цены. Хреново другое, что подделок становится больше, например тот же растворимы кофе и нескорые другие штуки. Упаковка оригинальная а содержимое аж пробовать стрёмно. Ещё совсем недавно появились такие продавцы (даже с довольно высоким рейтингом), которые вместо одного товара, могут положить тебе абсолютно другой или от другого производителя, другого цвета и размера (такая фигня была последний раз в декабре, прислали не те сетевые фильтры и удлинители). Знакомые тоже, несколько человек с подобным сталкивались, на возврат и время теряется и впечатление серьёзно портится
2 часа назад в 15:08
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