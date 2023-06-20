Ozon придумал кардинальный способ избавления от подделок





Ozon ввёл новые правила, призванные избавить маркетплейс от подделок, реплик и товаров с недостоверным описанием. Они вступят в силу 3 июля 2023 года.



Ozon будет выявлять товары, нарушающие правила площадки, блокировать их и штрафовать продавцов. В первый месяц штраф будет символическим — всего 100 рублей за каждый товар, а затем увеличится до 10 тысяч рублей. Штраф будут взимать даже в том случае, если продавец быстро исправил описание товара и устранил нарушение правил продаж.



По замыслу Ozon, эти меры позволят очистить маркетплейс от товаров, которые запрещены к продаже, или описания которых не соответствуют действительности. Насколько эффективными они будут, покажется время. Сейчас эффективность борьбы Ozon с подделками крайне низкая — покупатели жалуются, что такие товары продаются наравне с оригинальными и зачастую по неадекватно высоким ценам.

