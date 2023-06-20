Ozon придумал кардинальный способ избавления от подделок

Александр



Ozon ввёл новые правила, призванные избавить маркетплейс от подделок, реплик и товаров с недостоверным описанием. Они вступят в силу 3 июля 2023 года.

Ozon будет выявлять товары, нарушающие правила площадки, блокировать их и штрафовать продавцов. В первый месяц штраф будет символическим — всего 100 рублей за каждый товар, а затем увеличится до 10 тысяч рублей. Штраф будут взимать даже в том случае, если продавец быстро исправил описание товара и устранил нарушение правил продаж.

По замыслу Ozon, эти меры позволят очистить маркетплейс от товаров, которые запрещены к продаже, или описания которых не соответствуют действительности. Насколько эффективными они будут, покажется время. Сейчас эффективность борьбы Ozon с подделками крайне низкая — покупатели жалуются, что такие товары продаются наравне с оригинальными и зачастую по неадекватно высоким ценам.

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Комментарии

–658
Stylus
и что в нём кардинального? Это и сейчас работает. Только кто будет выявлять подделки и как доказать, что это подделки? Чушь.
52 минуты назад
#
Dmitriy
+558
Dmitriy
Ну когда Озону сообщали об откровенных подделках с доказательствами — поддержка посылала к продавцу, а продавец просто посылал...
Сомневаюсь, что что то поменяется, ибо сертификат подлинности на товар не дает привязки к тому товару, что реально продается.
Так что лотерея остается.
42 минуты назад
#
Seagull
–431
Seagull Dmitriy
Мне вернули деньги за подделку
41 минуту назад
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