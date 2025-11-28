Ozon раскритиковал банки за запрет скидок на маркетплейсах







Крупнейшая российская платформа торговли Ozon назвала инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах необоснованной и вредной для рынка. Об этом сообщает ТАСС. Крупнейшая российская платформа торговли Ozon назвала инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах необоснованной и вредной для рынка. Об этом сообщает ТАСС. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ограничение промоакций приведёт к росту цен для десятков миллионов покупателей и создаст неравные условия, поскольку сами банки продолжают раздавать бонусы и скидки своим клиентам. На Ozon же действуют универсальные скидки, которые не привязаны к «Озон банку» и доступны при любых способах оплаты.В Ozon считают, что обращение банков к государственным органам — попытка снизить конкуренцию со стороны сервисов, которые развивают крупные площадки. По словам представителей компании, запрет угрожает интересам покупателей и продавцов, что подтверждается реакцией аудитории в соцсетях, комментариями предпринимателей и независимыми опросами, фиксирующими негативное отношение к инициативе.Компания добавила, что сравнивать масштабы собственных торговых сервисов банков с Ozon, Wildberries или «Яндекс Маркетом» некорректно — банковские площадки значительно меньше, несмотря на вложенные инвестиции. Ozon подчёркивает, что выступает за честную конкуренцию и поддерживает развитие электронной коммерции всеми участниками рынка.