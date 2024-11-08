OZON сливает за копейки крутейший SSD от «Samsung» на распродаже. В чём подвох?



В ходе распродажи, которая в этом году началась раньше одиннадцатого ноября, маркетплейсы неплохо снижают цены на популярные товары, в том числе из раздела электроники. Прямо сейчас скидка появилась и на SSD, о котором мы когда-то уже В ходе распродажи, которая в этом году началась раньше одиннадцатого ноября, маркетплейсы неплохо снижают цены на популярные товары, в том числе из раздела электроники. Прямо сейчас скидка появилась и на SSD, о котором мы когда-то уже писали . OZON не только не стал удалять эти товары, но еще и продвигает их на распродаже. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идет о поддельных китайских SSD-накопителях, стилизованных под Samsung. Их оформление почти полностью имитирует таковое с оригинальных SSD южнокорейского бренда; при этом в описании зачастую фигурируют спецификации, даже близко не соответствующие реальным. Например, один из продавцов заявляет космическую скорость чтения и записи на уровне 7450 / 6750 Мб/с — разумеется, в реальности всё гораздо хуже. Емкость тоже иногда не соответствует реальности.Помимо прямого обмана в описании, покупатели жалуются на низкое качество и высокий процент брака таких «псевдо-самсунговских» накопителей. У многих из них диск просто отказывается работать либо сразу, либо спустя короткое время после покупки. Вернуть такой товар по правилам OZON можно всего лишь в течение недели, а потом мертвый диск (и отданные за него деньги) придется просто отправить в помойку.Вся лента OZON пестрит подделками под Samsung с яркими баннерами «Распродажа» и ценниками 3-4 тысячи рублей за терабайт емкости. Почему маркетплейс допускает такое наглое мошенничество — большой вопрос, на который стоит обратить внимание контролирующим госорганам.