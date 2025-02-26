OZON втихую обманывает покупателей и пресекает все попытки об этом рассказать

Олег

OZON


Ранее мы уже рассказывали о новом «баге» маркетплейса OZON, который касается программы лояльности «Баллы за отзывы». Теперь обнаруживается, что компания намеренно не пропускает отзывы, освещающие эту проблему.

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«Баг» проявляется следующим образом. Покупатель оформляет заказ товара, в карточке которого присутствует баннер «Баллы за отзывы». После получения товара могут быть два сценария:
  1. товар появляется в разделе ожидания баллов за отзывы, но спустя 14 дней баллы не начисляются
  2. товар не появляется в разделе ожидания, и баллы, разумеется, тоже не начисляются.
OZON

При попытке обратиться в чат поддержки OZON операторы односложно отвечают что-то вроде «товар досрочно прекратил участие в акции», хотя это очевидно не так: в момент заказа акция присутствует. Теперь маркетплейс начал препятствовать тому, чтобы разочарованные покупатели освещали проблему в отзыве к товару:

OZON

Отзыв не нарушает никаких правил, однако отклоняется модератором снова и снова с указанием совершенно рандомных причин отказа, не соответствующих ситуации. Однако если убрать из отзыва все упоминания ситуации с баллами, он внезапно проходит модерацию.

Вероятно, OZON с одной стороны не желает решать проблемы с начислением баллов, а с другой — чтобы покупатели читали об этих проблемах в отзывах, ведь это может отпугнуть их от совершения покупки. Обещанная компенсация баллами может составлять до 100% стоимости товара, так что испытать на себе такой «баг» не будет рад ни один покупатель. 

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Комментарии

tellurian
+2161
tellurian
На прошлой неделе писал отзыв и начислили баллы. Потом потратил.
12 минут назад
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