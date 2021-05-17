





Компания Corsair, один из крупных производителей ОЗУ, поделилась подробностями о новом типе памяти — DDR5. Как мы уже знаем, первая платформа с ее поддержкой дебютирует этой осенью — совместимость с новой ОЗУ получат процессоры Intel 12-ого поколения (Alder Lake) на новых платах с сокетом LGA1700 и чипсетами 600-ой линейки.Во-первых, стоит отметить удвоение скорости: если стандартная DDR4 на частоте в 3200 МГц обеспечивает пропускную способность около 26 ГБ/с, то у DDR5-6400 она будет на уровне 51 ГБ/с. Во-вторых, максимальный объем одного модуля DDR5 составит 128 ГБ — если учесть, что платы в домашних ПК имеют до 4 разъемов под ОЗУ, суммарный объем памяти может составить 512 ГБ, что сейчас доступно лишь в HEDT или серверном сегментах.К тому же Corsair отмечает, что новая память будет работать на сниженном напряжении, 1.1 В по сравнению с 1.2 В у DDR4, что важно для портативной техники. Кроме того, даже один модуль DDR5 сможет работать в двухканальном режиме — в случае с DDR4 для этого нужно уже два модуля. Также модули DDR5 могут получить функцию коррекции ошибок (ECC) даже в обычных ПК: в случае с DDR4 для этого нужны серверные CPU Xeon.