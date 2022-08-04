Россия Параллельный импорт

Смартфоны и ноутбуки в России снова подорожают

Олег

Смартфоны


Министерство культуры РФ предложило облагать ввозимую электронику дополнительными денежными сборами. Об этом сообщается в «Коммерсанте».

Согласно источнику, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (АТЭК; в неё входят М.Видео, Huawei, Samsung и другие) направило в Минкульт и Минэкономразвития возмущенное письмо. Представители брендов и торговых сетей резко против введения новой пошлины на электронику, ввозимую из стран ЕАЭС.

Речь идет о так называемом «налоге на болванки» размером 1%, который уже довольно давно взимается с официально ввозимой электроники на таможне и перечисляется Российскому союзу правообладателей. Параллельного импорта этот сбор до сих пор не касался, но Минкульт предложил взимать его и с таких девайсов.

Согласно этому предложению, импортеры должны будут платить 1% от стоимости электроники, ввезенной параллельным методом через страны ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Большинство участников цепочки импорта категорически против этого, и приводят несколько причин.

Прежде всего, механизм параллельного импорта всё еще не налажен как положено, и до сих пор не перекрывает спрос на товары внутри РФ. Кроме того, в некоторых случаях импортеру придется платить дважды, поскольку в Казахстане и Белоруссии уже взимается похожий налог при ввозе электроники в эти страны.

Участники АТЭК уверены, что введение нового сбора «напрямую противоречит концепции» правительства относительно параллельного импорта. А еще такой шаг однозначно повысит и без того немаленькие цены на электронику, ввозимую указанным методом.



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Источник:
Коммерсантъ
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