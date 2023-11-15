Параллельно импортированные иномарки блокируются в России. Попасть может каждый



В сети появляются жалобы владельцев новеньких европейских автомобилей — машины полностью блокируются при попытке починить или обслужить их. Подробности собрали «Известия».



Согласно источнику, с проблемами столкнулись покупатели свежих моделей BMW, Mercedes и Renault. Эти автомобили официально не импортируются из-за санкций, и единственный способ купить их в России — обратиться к «серовозам» и параллельным импортерам. Однако у такой покупки есть обратная сторона.







Поскольку сертифицированное оборудование для ремонта европейские автобренды начали отключать еще в прошлом году, сейчас многие российские СТО используют неофициальные способы чинить машины. В последнее время авто — например, BMW X3 2023 — стали сопротивляться: при подключении к ним стороннего оборудования ПО автомобиля полностью блокируется и «железный конь» становится просто грудой металла.





«Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «мертвым колом» в гаражах. ... Без него [официального ПО бренда] не получится установить даже тормозные колодки», — говорят мастера СТО.



Источник «Известий» в крупном дилерском центре описал ситуацию следующим образом:

«Модель официально не поставлялась в Россию, клиент ее приобрел сам в Европе. По его словам, первое обслуживание было проведено в СТО рядом с домом. После подключения диагностического оборудования, компьютер показал ошибку, а на приборной панели загорелись все значки разом — низкое давление в шинах, разряженный аккумулятор и так далее. После того как ее заглушили и запустили двигатель заново — ситуация повторилась. Наше диагностическое оборудование показало, что машина заблокировалась так как «подумала», что ее угнали.»

По словам источника, единственный выход в такой ситуации — эвакуировать автомобиль до официального дилерского центра, «обнулять» прошивку автомобиля и заново задавать все параметры с «нуля» с помощью альтернативного софта. Процедура занимает несколько часов, при этом гарантировать разблокировку в каждом отдельном случае невозможно.