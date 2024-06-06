Параллельный импорт продлён на 2025 год

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Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что правительство РФ решило продлить действие параллельного импорта на 2025 год. Он рассказал об этом в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).«Мы приняли решение продлить параллельный импорт на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции», — сказал Мантуров.Перечень продукции, разрешённой к ввозу в страну по этому механизму, будет постепенно сокращаться. Возможности параллельного импорта будут сужаться по мере того, как российская продукция будет выходить на рынок в необходимом объёме и качестве. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ведомство выступает за продление параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня. Он упомянул, что в 2024 году около 600 товарных позиций могут быть исключены из этого списка.Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Механизм называется «параллельным», поскольку импорт может идти одновременно с поставкой от официальных дилеров — как из страны-производителя, так и через третьи страны. Он действует в России с лета 2022 года. В список разрешённых к параллельному импорту товаров включена продукция нескольких сотен иностранных брендов, которые отказались от поставок в Россию из-за санкционных ограничений.