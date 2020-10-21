Команда Parallels представила решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на корпоративных устройствах Chromebook.
Одновременный запуск нескольких приложений Windows и Chrome OS. Работать с пакетом Microsoft Office и другими приложениями Windows можно прямо на корпоративных устройствах Chromebook. Использовать эмуляторы не придётся. Установка и запуск любых разрешенных в компании полнофункциональных приложений Windows на устройстве Chromebook. Можно работать с высокой эффективностью, используя все инструменты и возможности приложений Windows, в том числе коммерческих.
Запускать приложения Windows на Chromebook можно даже без подключения к интернету или при низкой скорости соединения. Благодаря этому работать получится где угодно — вдали от города, в самолете и в любом месте, где качество связи плохое.
Благодаря общему буферу обмена, тексты и изображения между Windows и Chrome OS в любом направлении: из Windows в Chrome OS и наоборот. Пользовательские папки Windows («Рабочий стол», «Документы» и «Загрузки») перенаправляются в раздел файлов Windows системы Chrome OS, чтобы приложения Chrome OS могли получить доступ к соответствующим файлам без создания копий. Это позволяет Chrome OS обращаться к файлам в этих папках, даже если ОС Windows не запущена.
Общие пользовательские папки. Можно сделать любую папку Chrome OS общей для Chrome OS и Windows (в том числе облачные папки, например, в хранилищах «Google Диск» или OneDrive) и сохранять файлы приложений Windows в нее. Чтобы поменять разрешение экрана, достаточно изменить размер окна с Windows 10, потянув его за угол или край.
Поддержка полноэкранного режима для Windows 10. Вы можете развернуть окно Windows 10 на весь экран устройства Chromebook, нажав кнопку «Развернуть» в правом верхнем углу. Или открыть Windows отдельно на виртуальном рабочем столе и переключаться между Chrome OS и Windows при помощи жеста смахивания. Принтеры из Chrome OS можно добавить и в Windows 10. Кроме того, поддерживается работа с принтерами, доступными только в Windows 10.
В Windows 10 можно настроить открытие веб-страниц при переходе по ссылкам подходящим способом: в Chrome OS или в привычном браузере Windows (Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Brave, Opera и т. д.) Приложения Windows полностью интегрированы с функцией «Открыть с помощью» в Chrome OS. Можно назначить нужное приложение Windows в качестве варианта по умолчанию для файлов определенного типа или открыть файл в Windows.
Можно использовать мышь при работе в Chrome OS и Windows как обычно. Внешний вид курсора будет автоматически меняться в зависимости от ОС. В приложениях Windows полностью поддерживаются функции прокрутки и изменения масштаба при помощи сенсорной панели, мыши или сенсорного экрана. Воспроизведение звуков в приложениях Windows уже реализовано, а в будущих обновлениях планируется добавить поддержку микрофона.
Разработанная Parallels технология виртуального диска обеспечивает более высокие показатели быстродействия по сравнению с обычным драйвером NVMe (энергонезависимой памяти). Windows использует сетевое подключение Chrome OS, даже если это туннель VPN. Можно также настроить использование сети VPN в Windows. Для установки и активации Parallels Desktop, а также последующей загрузки предоставленного ИТ-отделом и готового к запуску образа Windows пользователю Chromebook достаточно просто щелкнуть значок Parallels Desktop. Правильность загрузки обеспечит проверка контрольной суммы SHA256. Ресурсы ЦП и ОЗУ выделяются автоматически с учетом текущей производительности устройства Chromebook.
Администраторы могут подготовить образ Windows с учетом как пользователей Chromebook, так и ИТ-отдела. Поддерживаются подключения к доменам, а также использование групповых политик и других инструментов управления. Таким образом, ваш экземпляр операционной системы Microsoft будет соответствовать всем корпоративным стандартам безопасности. Кроме того, при отключении функции «Общий пользовательский профиль» станут доступны возможности перемещаемого профиля, перенаправления папок и FSLogix.
Интеграция с консолью администратора Google. Консоль администратора Google можно использовать для выполнения следующих задач:
- Активация и деактивация Parallels Desktop на отдельных устройствах
- Развертывание корпоративного образа Windows на отдельных устройствах
- Указание требуемого объема дискового пространства для загрузки виртуальной машины Windows
- Отключение командной строки для управления виртуальными машинами
- Включение или запрет анонимного сбора аналитических данных о работе продукта Parallels Desktop
Лицензирование по количеству пользователей не накладывает никаких ограничений на работу сотрудников. ИТ-специалисты могут легко отслеживать статусы пользовательских лицензий, в любое время покупать и внедрять дополнительные модули или возобновлять лицензии с учетом потребляемых ресурсов через консоль администратора Google.
Благодаря Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, для работы с полнофункциональными приложениями Windows больше не нужно дополнительно к устройству на Chrome OS покупать и обслуживать ПК (а также думать, куда его положить в поездке) или устанавливать бесполезное при отсутствии интернета решение VDI.
При покупке лицензии Parallels Desktop для Chromebook Enterprise каждый клиент получает техподдержку премиум-уровня. Запросить поддержку по телефону или электронной почте можно через портал Parallels My Account. Там же можно отслеживать открытые обращения и их статус. Ответы на различные вопросы о Parallels Desktop можно найти в руководстве пользователя, руководстве администратора и онлайн-базе знаний.
В будущих обновлениях Parallels Desktop для Chromebook Enterprise планируется добавить новые функции, в частности поддержку камеры, микрофона и USB-устройств.
Стоимость годовой подписки на Parallels Desktop для Chromebook Enterprise для одного пользователя составляет 69,99 доллара США. Полнофункциональная пробная версия с 5 пользовательскими лицензиями на 1 месяц доступна на сайте parallels.com/chrome.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru