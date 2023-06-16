Парень сделал себе умный дом и горько пожалел: дом превратился в тыкву из-за глупой ошибки

Олег

Джексон
Фото: Daily Mail

В сети появилась история «счастливого» обладателя умного дома от Amazon. Ее рассказали в Daily Mail.

Согласно источнику, житель США по фамилии Джексон установил в своем доме полный набор умных девайсов от Amazon. Правда, радовался он недолго: в один момент корпорация отключила ему абсолютно всё, вплоть до домофона.

Оказалось, что курьер, который принес Джексону продукты, неправильно расслышал его слова: тому показалось, что хозяин дома произнес расистский штамп (предположительно, слово «нигер»). Курьер тут же отправил жалобу и Amazon запустила расследование. На время выяснения всех обстоятельств Джексона лишили управления собственным домом.

Спустя неделю парень был признан компанией невиновным и снова получил «бразды правления» в собственном жилище. Он говорит, что в целом не против политики Amazon, однако крайне недоволен, что ему отключили все гаджеты, когда вина еще не была доказана. 

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Источник:
Daily Mail
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Комментарии

+142
lokky
Пипец, нам-то что? Это не новость, а мусор.
4 минуты назад
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