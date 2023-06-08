Пароли в iOS 17 стали публичными. Мошенники ликуют!



Компания Apple прокачала «Связку ключей» iCloud, предоставив возможность делиться паролями с неограниченным числом людей. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, в iOS 17 пользователь может раздать любые пароли для общего пользования. Для этого нужно создать группу, выбрав получателей из своих контактов. После попадания в доверенную группу эти люди смогут пользоваться вашими логинами и паролями, а также пересылать их кому захотят. Перед предоставлением общего доступа вы можете выбрать конкретные аккаунты, которыми хотите поделиться. По сути, ваши пароли после этого станут публичными, так как вы не сможете в полной мере контролировать их распространение.



Функция в теории очень удобна для семей или рабочего коллектива — больше не придется вручную вводить свой пароль на устройстве другого человека. Однако в современных реалиях этим могут (и, скорее всего, будут) пользоваться кибермошенники. С помощью социальной инженерии им очень просто вынудить несведущего пользователя iPhone добавить себя в доверенную группу и пользоваться аккаунтами онлайн-банков или соцсетей жертвы.



Разумеется, доверенную группу или отдельных людей в ней можно удалить в любой момент. Однако, единожды «засветив» мошеннику свой пароль, последующее удаление его из группы уже вряд ли поможет спасти аккаунт. Придется научить пожилых родственников, пользующихся iPhone, еще одной мере предосторожности.

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