

























Если вы купили iPhone или iPad с рук, а предыдущий владелец не разблокировал привязку от своего аккаунта, он по сути всё ещё контролирует этот гаджет и может удалённо заблокировать его как потерянный или украденный. Существует не так много способов решить эту проблему.Первый способ — обратиться к предыдущему владельцу, попросить его зайти в свой аккаунт Apple ID и снять привязку к аккаунту и убрать устройство из сервиса «Локатор». Это можно сделать удалённо через сайт, физический доступ к смартфону или планшету не потребуется.Второй способ — вам нужно обратиться к Apple, приложив доказательство покупки, и попросить отключить блокировку активации. Если сотрудники поддержки убедятся, что вы законно приобрели устройство, и оно действительно ваше, они отключат блокировку, и вы сможете привязать его к своему аккаунту.Но что делать, если по какой-то причине ни один из приведённых выше способов вам не доступен (например, из-за того, что предыдущий владелец забыл свой Apple ID), но нужно как-то отключить блокировку и активировать iPhone? В этом вам поможет программа PassFab Activation Unlocker. Она делает джейлбрейк, вносит необходимые изменения на системном уровне, и вы в итоге получаете «чистое» устройство — с возможностью привязки к новому аккаунту.Как это сделать?Скачайте программу PassFab Activation Unlocker с официального сайта разработчика, установите её и запустите.Подключите iPhone или iPad кабелем к компьютеру. Устройство должно определиться. После этого появится инструкция по установке джейлбрейк-утилиты.Следующим шагом в PassFab Activation Unlocker потребуется записать джейлбрейк на флешку, а затем нужно зайти в BIOS компьютера и выбрать эту флешку в качестве загрузочного носителя. Чтобы зайти в BIOS, обычно нужно нажать Esc или F2 в процессе перезагрузки (или другую клавишу в зависимости от модели компьютера).Перезапустите компьютер и следуйте инструкции по установке джейлбрейка. Смартфон или планшет нужно будет перевести в режим восстановления (обычно для этого обычно надо одновременно нажать кнопку включения и кнопку «домой», а затем на несколько секунд оставить зажатой кнопку «домой»).После удачной установки джейлбрейка, отключите флешку и перезапустите компьютер.Снова запустите PassFab Activation Unlocker и перейдите к следующему шагу — отключение блокировки активации или исключение устройства из поиска через сервис «Локатор». Предварительно отключите на своём смартфоне или планшете доступ к интернету.Возможно, вам потребуется разблокировать экран и несколько раз ввести пароль от своего аккаунта Apple ID для подтверждения действий. После отключения блокировки информация о привязке аккаунта прежнего владельца устройства будет удалена, и вы сможете привязать устройство к своему аккаунту. Теперь можете быть спокойны — прежний владелец никак не сможет заблокировать ваш гаджет, даже если у него по какой-то причине возникнет такое желание.





PassFab Activation Unlocker — платная программа. Для того чтобы в полной мере воспользоваться её возможностями, необходимо оформить подписку на месяц, год или безлимитно. Программа выпущена как для Windows, так и для macOS.



В PassFab Activation Unlocker всегда используется новейшая джейлбрейк-утилита, которая взламывает самые свежие сборки iOS и iPadOS (в том числе экспериментальные бета-версии) и совместима почти с любыми моделями iPhone и iPad.







