Пауэрбанк с вилкой и кабелем видели? Baseus выпустила EnerGeek GT 21 — адаптер питания со встроенной батареей

Популярный производитель аксессуаров Baseus представил новое портативное зарядное устройство, которое решает одну из самых распространенных проблем: необходимость носить с собой одновременно и внешний аккумулятор, и блок питания, чтобы подзарядить его.

Девайс под названием Baseus EnerGeek GT 21 представляет собой блок питания мощностью 67 Вт со складной вилкой, выдвижным кабелем USB-C на 80 см и встроенным аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч. Его можно подключить напрямую к розетке, как обычный адаптер, а при необходимости заряжать гаджеты от его батареи.

Плюс на корпусе есть порты USB-C и USB-A. Одновременно можно заряжать до трёх устройств, хотя при таком сценарии мощность в 67 Вт распределяется между ними. При использовании в режиме пауэрбанка встроенный кабель может выдавать до 45 Вт, а оставшиеся два порта совместно обеспечивают 15 Вт.

Среди прочих особенностей — небольшой дисплей, отображающий процент заряда батареи и информацию о выходной мощности, а также чипы для контроля питания и защиты от перегрузок.

Baseus EnerGeek GT 21 оценили в Китае в 399 юаней (~$58/4500 рублей). Ждём, когда девайс появится на маркетплейсах.
