Пауэрбанки из Китая оказались «троянским конём»: бренды призывают срочно их выбросить

Китайская компания ESR объявила о потенциальной опасности при использовании ее пауэрбанков и в срочном порядке отзывает десятки тысяч аксессуаров. Об этом пишет 9to5Mac.

