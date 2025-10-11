Пауэрбанки из Китая оказались «троянским конём»: бренды призывают срочно их выбросить

Фото: 9to5MacСогласно источнику, угрозу жизни и здоровью в четырех моделях своих портативных зарядок бренд ESR обнаружил вместе с Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC) и Министерством здравоохранения Канады. Проблема коснулась следующих моделей:
Китайская компания ESR объявила о потенциальной опасности при использовании ее пауэрбанков и в срочном порядке отзывает десятки тысяч аксессуаров. Об этом пишет 9to5Mac.
Китайская компания ESR объявила о потенциальной опасности при использовании ее пауэрбанков и в срочном порядке отзывает десятки тысяч аксессуаров. Об этом пишет 9to5Mac.
- 2G520
- 2Г505Б
- 2Г512Б
- 2G505
Найти артикул модели можно на боковой стороне устройства среди другого мелкого текста. Сообщается, что они уже устроили минимум 29 возгораний и взрывов в США и Канаде, поэтому порядка 50 тысяч пауэрбанков сейчас отзываются из магазинов. Всем нынешним владельцам этих моделей рекомендуется срочно прекратить ими пользоваться и утилизировать их.
Счастливчикам, купившим их в торговых сетях Северной Америки, будут компенсированы средства, а всем остальным придется просто выбросить банки и искать другие. Впрочем, вы можете попробовать написать на почту support@esrtech.com и приложить фото отозванного пауэрбанка с номером своего заказа. На устройстве нужно предварительно написать Reduced несмываемым маркером.