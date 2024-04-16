Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Основатель и глава Telegram Павел Дуров крайне редко даёт интервью, но на этот раз сделал исключение и поговорил на камеру с американским журналистом Такером Карлсоном. Тем самым, что в феврале этого года интервьюировал Владимира Путина.
Интервью пока нигде не транслировалось и не публиковалось, оно лишь анонсировано Дуровым в его телеграм-канале.
«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту с либеральными взглядами. В тот же день я побеседовал с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Таким образом, я могу оставаться справедливым по отношению ко всем аудиториям и рассказывать историю Telegram всем.
Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость, так что обязательно посмотрите его. Я слышал, что Такер также запускает официальный канал в Telegram, так что следите за анонсами там».
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