Павел Дуров лично опроверг уход Telegram из России







Создатель Telegram, Павел Дуров, решил Создатель Telegram, Павел Дуров, решил прояснить ситуацию относительно фейков об уходе мессенджера с российского рынка. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дуров отметил, что всё началось с фейковых постов в некоторых Telegram-каналах, которые повелись на шутку сатирического блога. Из-за этого разработчикам пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах.Кроме того, Дуров высказался относительно технически безграмотных расследований об IP-адресах Telegram, которые якобы подвергают угрозе пользователей. Он даже привёл пример с опровержениями от независимых специалистов, а также подчеркнул, что Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации.В завершение он назвал фейки не безобидными ошибками журналистов, а целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram.