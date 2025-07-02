Павел Дуров лично опроверг уход Telegram из России

Фархад

Телеграм

Создатель Telegram, Павел Дуров, решил прояснить ситуацию относительно фейков об уходе мессенджера с российского рынка.

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Дуров отметил, что всё началось с фейковых постов в некоторых Telegram-каналах, которые повелись на шутку сатирического блога. Из-за этого разработчикам пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах.

Кроме того, Дуров высказался относительно технически безграмотных расследований об IP-адресах Telegram, которые якобы подвергают угрозе пользователей. Он даже привёл пример с опровержениями от независимых специалистов, а также подчеркнул, что Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации.

В завершение он назвал фейки не безобидными ошибками журналистов, а целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram.
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Источник:
Дуров
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